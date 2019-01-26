Ata'nın Turgutlu'ya gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 96.yıl dönümü törenle kutlandı.

Ata'nın Turgutlu'ya gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı
26 Ocak 2019 Cumartesi 15:39

Turgutlu Tren Garı'ndan Atatürk'ün ilçeye gelişinin temsili olarak gerçekleştirildiği törende, Uşak-İzmir seferini yapan tren ile ilçeye gelen öğrenciler, Kaymakam Uğur Turan'a Türk bayrağı verdi. 

Bayraklarla süslenen tren yoluna devam ederken, Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi harmandalı gösteri yaptı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende ise çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Ahmet Hamdi Bey’in objektifinden Turgutlu fotoğrafları sergisinin açılışı yapıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından törenler sona erdi.

Törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mustafa kemal atatürk #manisa #turgutlu #ziyaret
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