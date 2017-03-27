Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ünlü tiyatrocu gözaltına alındı

Atatürk 'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, Nevşehir'de devam eden bir davasının duruşmasına gitmediği için hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle geçen cumartesi günü Çanakkale'de polis tarafından gözaltına alındı. Kaya, adliyede alınan ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. Kaya, tutuklandığı iddialarının ise doğru olmadığını söyledi.

Nevşehir Avanos'ta 3 yıldır devam eden bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya, Çanakkale'nin Eceabat İlçesi'nde kaldığı bir pansiyonda 25 Mart sabahı polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan Kaya, ardından Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kaya, ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.Bu gelişmelerin bazı basın yayın organlarında tutuklandı diye haber olarak yer alması üzerine Kaya, bu haberleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bugün Çanakkale Adliyesi'ne geldi. Kaya, burada gazetecilere bir açıklama yaparak, hakkındaki iddiaları yalanladı. Hakkında, bir iftira nedeniyle Nevşehir Avanos'ta açılmış dava bulunduğunu ve bu duruşmaya katılmadığı için gözaltına alındığını belirten Göksal Kaya, şunları söyledi:"Ortada bir iftira var. Tabi bu beni son derece üzdü. Dostlarımın araması üzerine asılsız haberleri öğrendim ve oldukça üzüldüm. 'Haberin kaynağını bulayım' dedim. Çanakkale'deki bir yerel yayın organı haber yapmış buradan da ulusal basına yayılmış. Geçen 25 Mart Cumartesi günü Çanakkale'deydim. Cuma günü gelmiştim. Cumartesi günü otelde istirahattaydık. Saat 04.00 sıralarında polis geldi, ifade vermem gerektiğini söyledi. Cebren getirilmem talimatı gelmiş. Gittik, sabah Çanakkale Adliyesi'ne, ifademizi verdik. Serbest bırakıldım. Birileri yazmış 'FETÖ'den tutuklandı.' Diğerleri, 'Dolandırıcılıktan tutuklandı' demiş. Hatta, 'Cezaevine konuldu' diye bile olmuş. Şimdide 'cinsel tacizden' diye bir iddia var. Aslı olmayan bir şey.Bir sürü hayranım var. Herkes Facebook'tan yazıyor, mesajlar atıyor. Biz de mütevazı bir şekilde cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ne bileyim, 'Burnu büyümüş, havalarda gibi düşünmesinler' diye cevap veriyoruz. 20 yaşlarında bir bayan Facebook'tan yazılar yazıyor. Daha sonra bunu farklı boyutlara çektiği için engelliyorum. Ondan sonra Facebook'ta numaram olduğu için telefon numarasından bana ulaşıyor. Hatta 20 yıllık kullandığım hattımı bile değiştirmek zorunda kaldım. Bundan dolayı Nevşehir'de bir davam vardı. Kendisinden davacıydım. O da benden davacı olmuştu. Bu davayla ilgili bir konu nedeniyle Çanakkale'de mahkemeye çıkma gereği duydum. Gelip, ifademi verdim. Serbest bırakıldım. İkinci duruşmamız 25 Eylül'de. Tutuklandığım iddiaları kesinlikle asılsızdır" dedi.Asılsız haberleri kendisi hakkındaki bir linç kampanyası olarak gördüğünü ifade eden Kaya, "Bu artık benzerlikten dolayı mı yapılıyor bilemiyorum. Şahsıma münhasır olmadığını düşünüyorum. Tarkan'ın, Murat Boz'un bir çok hayranı var. 'Seni seviyorum', 'Aşığım', 'Ölüyorum senin için' diyen bir sürü insan var. Benim de benzediğim dünyanın en büyük lideri, misyonu taşıyan biri olarak bir sürü hayranım var. Herkes farklı şeyler yazabiliyor. 'Yazıldı' diye yani bunu farklı boyutlara çekip de böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığım için şu an çok utanıyorum ve üzülüyorum. Benim kendi çevrem var. Sevenlerim var. Bir sürü arkamda insan var. Taşıdığım misyon farklı. O yönden Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğimle zaten gündeme gelen bir kişiyim. Şu an burada sıradan başka bir vatandaş olsaydım hiç alakasız bir şeydi bu. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğimden dolayı böyle bir suçlama olduğu için bundan dolayı çok üzgünüm, utanıyorum. Ben utanılacak bir şey mi yaptım? 'Hayır' ama haberin çıkması beni utandırdı. Asla astarı olmayan bir haberin bu şekilde yapılması, yani bu haberi yapan arkadaşlar kimse bunlar hakkında da avukatı ile görüşüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.Bu arada Adliye önünde gazetecilere görüntü veren Göksal Kaya'yı gören sevenleri, kendisiyle özçekim yaptı.