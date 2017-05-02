ATV ile safaride korkunç olay!

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, ATV motor ile safari yapan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sergen Keleş, 30 metrelik yamaçtan dereye yuvarlanarak hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Başkarcı Dağı Karkesen Mevkii'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda ATV ile safari yapan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Sergen Keleş, kullandığı ATV motorunun direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaçtan dereye yuvarlandı. Olayı gören arkadaşları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Keleş'in düştüğü dere yatağına indiğinde talihsiz gencin kalbinin durmuş olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Keleş, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Keleş kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.