Avcının vurduğu yaban domuzu şok etti

Denizli'nin Çal ilçesinde bir avcının vurduğu yaban domuzu iri cüssesiyle dikkat çekti
Gelinören Mahallesi'nde avcılar, mısır ve ayçekirdeği tarlalarına giren domuzlarla mücadelede başarılı olamayınca bölgede domuz avcılığıyla tanınan Selçuk Poslu'ya haber verdi.
Bölgede ava çıkan Poslu, önceden belirlediği bölgeye av köpeklerini gönderdi.
Kaçmaya çalışan sürünün çevresini saran Poslu, en büyük domuzu 5 kurşunla vurdu.
Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz, traktörle köy meydanına getirildi.
Poslu daha sonra avlandığı yaban domuzu ile birlikte fotoğraf çektirdi.