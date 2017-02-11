Avukattan, meslektaşına tecavüz suçlaması

Bodrum'da bir avukat, meslektaşının tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu

30 yaşındaki kadın avukat S.K., 35 yaşındaki meslektaşı K.G.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. S.K., avukatı ile birlikte Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, 'cinsel saldırı', 'tecavüz' ve 'ölümle tehdit' suçlamalarıyla şikayetçi oldu.



S.K. savcılığa verdiği ifadesinde K.G. ile mesleki olarak tanıştıklarını ve dayanışma içinde olduklarını söyledi. Antidepresan ilaçları kullandığı dönemde iş için avukat arkadaşı K.G. ile buluştuklarını söyleyen S.K., arkadaşının ısrarı üzerine alkol aldığını söyledi. Alkolün etkisi ile daha sonra uykuya daldığını anlatan S.K., acı içinde tecavüze uğrarken uyandığını anlattı. Daha sonra K.G.'nin kendisinden özür dilediğini belirten S.K., ardından da evlenme teklif ettiğini ifade etti. K.G.'nin eşinden boşandığını söylediğini ve çocuğunun velayet işleri bitince evlenelim dediğini anlatan S.K., bunu kabul ettiğini ve K.G.'yi ailesiyle tanıştırdığını anlattı.



Evlilik için mağaza mağaza dolaşıp eşya da baktıklarını anlatan S.K., iki hafta önce de hamile olduğunu öğrendiğini anlattı. Hamile olduğunu söylediğinde K.G.'nin kendisine kötü davrandığını anlatan S.K., sözlerine şöyle devam etti: Telefonlarıma çıkmıyordu. Benimle ilişkisi bittiğini belirterek, 'çocuğu al kurtul' dedi. Ardından konuşmak için otomobilde buluştuğumuzda beni aşağıladı, hamile karnıma tekmeler atarak otomobilden attı. Ardından 'ben aşiret çocuğuyum seni yaşatmam' diyerek ölümle tehdit etti. Ne yapacağımı bilmiyordum. İki kez intihara teşebbüs ettim başaramadım. Bana cinsel saldırıda bulunan zorla tecavüz eden ve hamile bırakan bu şahıstan şikayetçiyim"



Konuyla ilgili açıklama yapan S.K.'nin avukatı Erdal Turan, savcılığın izni ile kürtaj yapılacağını ve ceninle DNA testi yapılacağını söyledi. Müvekkilinin tecavüze uğradığını da anlatan avukat, bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu belirtti.



Kendi rızasıyla oldu

Hakkındaki şikayet üzerine savcılığa ifade veren K.G. ise tecavüz etmediğini ve kendi rızası ile birlikte olduklarını söyledi. S.K.'nin hamile kaldığı dönemde birlikte olmadıklarını söyleyen K.G., Urla'da bir otelde kalarak birlikte olduklarını anlattı. S.K.'yi darp etmediğini ve tehdit de etmediğini belirten K.G., psikolojik sorunları olduğu için S.K.'den uzaklaşmak istediğini de söyledi.