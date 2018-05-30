Ayağı kayarak düştü, patronu belini çiğneyerek tedavi etmeye çalıştı

Denizli'de, estetisyen olarak çalıştığı iş yerinde ıslak zemine basıp, kayarak belinden yaralanan ve patronunun hastaneye göndermeyerek kendisini belini çiğneyerek tedavi etmeye çalışması sonucu durumu daha da kötüleşen, bunun üzerine gittiği hastanede ise 'doğuştan sakat' raporu verilen Zeynep Otur (33), hukuk mücadelesi başlatacak. Sakatlığının iş kazası ve patronun ihmalinden kaynaklandığını ileri süren Otur, ablasının düğününde halay çekerken çekilen görüntülerle, 'doğuştan sakat' olmadığını kanıtlamaya çalışıyor

Denizli'de bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışan Zeynep Otur, 24 Nisan 2017 tarihinde, iş yerindeki ıslak zeminde kayıp düştü. Belinden yaralanan Zeynep Otur, hastaneye gitmek istedi. Ancak, iddiaya göre iş yeri sahibi A.Y.'yi hastaneye göndermeyip, belindeki ağrının çiğnenerek geçeceğini söyledi. Ardından da Otur'u yere yatırıp, belini çiğnedi. O sırada büyük acı çektiğini belirten Otur, "O gün, 'İşyerinde çalışacak kimse yok' diyerek, beni hastaneye göndermedi. Belimi çiğnemesinden sonra güçlükle birkaç gün çalıştım. Sonrasında belimi bir daha doğrultamadım. Yürümekte ve dengemi sağlamakta zorluk çekiyorum" dedi. Geçen Temmuz ayında iş yerinde çalışırken rahatsızlandığını ve ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Otur, şunları söyledi:

"Hastanede iş yerinde kaza geçirdiğimi ve şikayetçi olduğumu söyledim. İş kazası nedeniyle soruşturma açıldı. Ancak, iş yerindeki çaycı yalan ifade vermiş, dışarıda yürürken düştüğümü, iş yerine gittiğimi söylemiş. Patronumun belimi çiğneyerek, tedavi etmeye çalışmasının da söz konusu olmadığını söylemiş.

Savcılık soruşturma kapsamında sağlık raporu istedi. Bilirkişi tayin edilen Denizli Devlet Hastanesi'ndeki bir doktora gönderildim. Beni muayene eden doktor, sakatlığımın doğuştan olduğu yönünde rapor yazınca, şikayetim düştü, dava açma hakkım elimden alındı. Başka doktorlara gittim ve onlar bana sakatlığın ardından 3-4 bölgede fıtık, boyunda fıtık, boyunda düzleşme, belde kayma, kalçaya doğru L5 ile S1 kemikleri arasında 2 kırık olduğunu söyledi. Ameliyat olmaktan da korkuyorum ama daha kötü olabileceğimi söylediler."

Başına gelen düşme olayından önce çok sağlıklı biri olduğunu belirten Otur, "Bana, nasıl doğuştan sakat raporu verdiler anlamıyorum. Belimdeki kırık ve fıtıklar patronum yüzünden oldu. Doktorun raporuna iki kez itiraz ettim ancak kabul edilmedi. Madem doğuştan sakattım, patronum beni neden işe aldı? Avukatım aracığıyla üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Daha önce ablam evlenirken düğününde oynadığım halay çektiğim görüntüleri delil olarak sunacağım. Sakat olsam düğünde nasıl oynarım" dedi.