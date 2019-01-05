Aydın Belediyesi bez torba dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez torba dağıttı.

Aydın Belediyesi bez torba dağıttı
05 Ocak 2019 Cumartesi 13:28

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların alışverişlerinde kullanması için, ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetler yerine uzun süre kullanılabilecek alışveriş çantası dağıtmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bez torba dağıtımının 17 ilçede yapılacağını belirtti.

Çerçioğlu "Yaşadığımız çevreyi, doğayı korumak amacıyla plastik poşetleri kullanmamak en doğru karar. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmamız en büyük görevlerimiz arasındadır. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kezban Özdemir ise naylon poşetlerin çok uzun süre doğada çözünmeden kaldığını bildiklerini, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklediklerini belirterek bez torba dağıtan belediyeye teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aydın Büyükşehir Belediyesi #bez torba
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