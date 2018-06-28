Aydın'da acı kaza: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Arif Çakır (23), yaşamını yitirdi

Aydın'da acı kaza: 1 ölü
28 Haziran 2018 Perşembe 11:07

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Nazilli- Aydın karayolu İsabeyli Mahallesi yakınında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 09 NE 318 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakır'ın öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Çakır'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kaza #trafik kazası
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