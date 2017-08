Aydın'da bıçaklı kavga: 2'si polis 3 kişi yaralı

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, iki genç arasında çıkan kavgaya aileleri de karıştı. Olayda, 2'si polis 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaymakamlık Hizmet Binası karşısında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Ok ile Cemal Karabacak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ok, Karabacak'ı omzundan bıçakla yaraladı. Bunun üzerine her iki tarafın yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, kavga eden grubu ayırmaya çalıştı. Tarafların bıçak ve satırlı kavgasında ayırmaya çalışan polis memurları M.Ş. ve M.H. de kolundan ve omzundan yaralandı. Yaralı 2 polis ve Cemal Karabacak sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



ÇEVİK KUVVET TAKVİYE EDİLDİ



İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin kavgayı ayırmakta güçlük çekmesi üzerine Aydın'dan takviye ekip istendi. Kısa sürede olay yerine bir TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri iki grubun arasına girerek olayın büyümesini önledi.



KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ



İki grubunda olay yerinden ayrılmaması ve olayı duyan yakınlarının da gelmesiyle kalabalık daha da çoğalmaya başladı. Bunun üzerine İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü olay yerine gelerek kavga eden grupları ikna etmeye çalıştı. Ayrıca Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ da olay yerine gelerek grupların dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren gerginlik sonrası gruplar polisin yardımıyla olay yerinden ayrıldı. Kavgada bazı işyerlerinin de camları kırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.