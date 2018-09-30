Aydın'da bir yolcu gemisi fırtınaya rağmen tura devam etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine demir atan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Amerikalı ve İngliz toplam 150 turist getirdi

Aydın'da bir yolcu gemisi fırtınaya rağmen tura devam etti
30 Eylül 2018 Pazar 16:25

Ege Denizi'nde etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle kruvaziyer gemilerin seferini iptal edeceği düşünülürken, 162 metre boyunda, 25,6 groston ağırlığındaki dev yolcu gemisi 'Celestyal Crystal', bugün saat 09.30 sıralarında 150 yolcusu ve 406 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemiden inen ABD'li ve İngiliz ve turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelen geminin, akşam saatlerinde Mikonos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #gemi #tur #Celestyal Crystal #150 turist #kuşadası #Malta #ege denizi #uyarı
Önceki Haber
Mendil satan çocukların yüzünü güldürdüler
Sonraki Haber
Epilepsi nöbeti sonrası hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.