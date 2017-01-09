Aydın'da feci kaza: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Kaza Koçarlı'ya bağlı Saburca mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında taksi şoförü Zeki Süzen, pazardan aldığı bir aileyi Şenköy Mahallesi'ne götürmek üzere aracıyla yola çıktı. Süzen'in kullandığı taksiye Saburca Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz bir şekilde gelen 28 yaşındaki Feyzullah Madran yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Bu sırada Muhsin Cengiz yönetimindeki başka bir taksi de duramayarak araçlara çarptı.



Meydana gelen kazada taksi şoförü Zeki Süzen, taksinin yolcusu 61 yaşındaki Ayşe Hanım, hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah Madran ve aynı araçtaki 71 yaşındaki Müzeyyen Aydın hayatını kaybetti. Kazada takside bulundukları öğrenilen Barış İçli, Elvan İçli, Güler İçli ise yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.