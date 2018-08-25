Aydın'da incir fabrikasında yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Alınan bilgiye göre, Dallıca Mahallesi'ndeki incir işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Nazilli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri de ekiplere destek verdi.

Müdahaleye rağmen alevler yan taraftaki deponun çatısına sıçradı. Kepçeyle duvarları yıkan ekipler, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın güçlükle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanıcı maddelerin yoğun olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını söyledi.