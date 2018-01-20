Aydın'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Mustafa Yıldırım idaresindeki 09 AAV 02 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Söke karayolu Sazlı Mahallesi girişinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Mehmet Fidan'a ait 35 FLV 84 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #söke #kaza
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