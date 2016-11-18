Aydın'da kaza: 1 kişi öldü

Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 48 yaşındaki Yüksel Yurttanç öldü

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Yasin Erdem yönetimindeki 09 EE 029 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Bergama Caddesi'ne döneceği sırada Yüksel Yurttanç'ın kullandığı 09 EM 028 plakalı motosikletle çarpıştı. Kasklı motosiklet sürücüsü Yurttanç, çarpışma sonrası metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yurttanç'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yurttanç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen Yurttanç'ın eşi, ameliyathane önünde beklediği sırada kendisine acı haber verildi. Acılı eş, sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü Erdem ise ifadesi alınmak için Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



