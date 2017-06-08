Aydın'da köylülerden jeotermal tepkisi

AYDIN'ın kırsal mahallesi Musluca'da, köylüler jeotermal kuyusu açmak için zemin etüdü yapan firma görevlilerine engel olup, bölgeden kovdu. Ardından köylüler 5 kilometre ilerdeki Aydın-İzmir Karayolu Musluca Mahallesi Kavşağı'na köylülerine giden yolu trafiğe kapatıp, oturma eylemi yaptı. Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, konuyu Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'a ileteceğini belirtmesi üzerine ikna olan köylüler, 1 saat sonra eylemlerini sonlandırdı

Aydın'a 30 kilometre mesafedeki Musluca Mahallesi'nda bir jeotermal firması tarafından zemin etüt çalışması yapıldığı farkeden köylüler, haberleşerek biraraya geldi. Toplanan aralarında kadınların da bulunduğu 70 kadar köylü, çalışmaları engelleyip, jeotermal firmasının çalışmalarını bölgeden kovdu. Ardından grup, 5 kilometre mesafedeki Aydın-İzmir Karayolu Musluca Mahallesi Kavşağı'na yürüdü. Burada mahallerine giden yolu trafiğe kapatan köylüler, oturma eylemi yaptı.



Polis, köylüleri yolu açmaları için uyardı. Ancak göstericiler, köylerinde jeotermal tesis istemedikleini belirtip, kaymakam ve vali ile görüşmeden yolu trafiğe açmayacaklarını belirttip, Türk bayrağı açarak eylemlerini sürdürdü. Köylülerin, yolu kapatmasından 1 saat sonra gelen Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, gerekeni yapacaklarını belirtip, kalabalıktan dağılmalarını istedi. Ancak kalabalık, "Ölmek var dönmek yok. Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Bir karış toprağımızı kazdırmayacağız. Hiçbir firmaya mahallemizi kazmasına izin vermeyeceğiz. Ölünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek, eylemi sürdürdü.



KÖYLÜLER MAĞDUR



Köylülere destek veren Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili ise eylem yapan vatandaşlara destek çıkıp, "Jeotermal su çıkartılacak arazilerin imtiyaz hakkını firmalara verdi. Mahallelinin arazisinde izinsiz rahatça arama yapabiliyorlar. Yeraltı bunların olabilir ama yerüstü ise köylülerin, Köylülerin, firmalara verilen bu imtiyaz haklarıyla neredeyse kendi topraklarında hiçbir söz hakkı kalmadı. Köylü mağdur. Daha önce yörede açılan jeotermal kuyularının kendileri için bir faydası olmadığı köylüler gördü. Aydın birinci sınıf tarım toprağıdır. Şirketler kendi yasalarına uymadılar. Birinci sınıf tarıma dayalı topraklarda jeotermal olmaz. Yerleşim alanlarının yanında jeotermal olmaz. Muslucu'da jeotermal kuyusu açılması istemiyoruz" dedi.



Tepkiler üzerine Kaymakam Sevgili'nin konuyu Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'a ileteceğini belirtmesi üzerine ikna olan köylüler, sessizce dağıldı.

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