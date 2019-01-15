Aydın'da lokma hayrı

31 Aralık'ta Nazilli'nin Beyerli Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkıp yolda kaza yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapılıp mevlid okutuldu.

Nazilli İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen lokma hayrına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaza yapan personel ve aileleriyle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu "Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha bir kaza vermesin, hepimizi kazalardan uzak tutsun. Aydın İtfaiyesi'ne özverili çalışmalardan dolayı Aydın halkı adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Başkan Çerçioğlu'nun Aydın İtfaiyesi'nin modern kalması için her türlü gayreti gösterdiğini belirtip "Başkanımızla gurur duyuyoruz. Her yangında durum değerlendirmesi alan başkanımıza bize verdiği destek için itfaiyeciler adına teşekkür ediyorum" dedi.