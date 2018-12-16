Aydın'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişinin otomobilden pompalı tüfekle ateş ettiği Ö.Ö. ve O.B., yaralandı. İkili, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Efeler'e bağlı Orta Mahalle 205 Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Ö.Ö. ve O.B.'ye, otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ö.Ö. omzundan, O.B. ise bacağından yaralandı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirlenirken, otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan O.B.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Ö.Ö.'yü ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, otomobilin bulunup, 2 saldırganın kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.