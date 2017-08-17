Aydın'da sezonun ilk inciri 70 lira

AYDIN'da iki üreticinin getirdiği toplamda 70 kilo kuru incir, kilosu 70 TL'den Aydın Ticaret Borsası'na verildi

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda sezonun ilk kuru inciri teslimi törenle yapıldı. Törende konuşma yapan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, 2017 incir sezonunun hayırlı olmasını dileyerek "Bu yılın ilk kuru inciri bugün itibari ile bize intikal etti. İncirliova'nın Hamitler Mahallesi'nden Mehmet Atar ve Eğrikavak Mahallesi'nden Serdar Özcan ürettikleri kuru inciri bize getirdi. Biri 30, biri 40 kilo toplamda 70 kilo kuru incir alımını şimdi yapacağız. Çok kaliteli bir sezon yakaladık. Üreticiler de iyi incir yetiştirerek tüccarlara katkı sunuyor. Tüccar ve ihracatçımız da bu ürünleri yurt dışına satarak ülkenin ekonomisine katkı verecektir. İç piyasa bizim için çok önemli" diye konuştu.



Son yılarda ülkemizde hem yaş hem de kuru incirde tüketimin arttığını kaydeden Bosnalı, "Bu yıl fazla ürün olacak ama önemli olan fazla olması değil kalitesidir. Bu yıl hava şartları gerçekten çok güzel gitti. Ufak tefek yağmurlar olacak. Ama üreticilerimizin incire çok daha fazla değer verdiğini görüyoruz. İncir işletmelerimiz bile o kadar iyi bir yere geldi ki dünyadaki kalite standartlarını aratmıyor. Ürün kaliteli olunca satmak ihracatçılara kalacak" dedi.



Aydın Ticaret Borası ilk incire kilosu 50 TL değer biçti. Üreticilerle girilen pazarlık sonrasında kuru incirin kilosu 70 TL'den alındı. Sezonun ilk kuru incirini borsaya satan üretici Mehmet Atar ve Serdar Özcan'a birer çeyrek altın hediye edildi.







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