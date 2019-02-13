Aydın'da sıcak çorba ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çorba ikram etti.

Sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımına başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tezgahlarını açan esnaflar ve sabahın erken saatlerinde alışverişe gelen vatandaşlar sıcak çorba ikramıyla karşılanmalarından dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade etti. Sıcak çorbalarını yudumlayan esnaf ve vatandaşlar, soğuk kış günlerinde böylesi bir uygulamayı hayata geçirdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Bir vatandaşın "Özlem Çerçioğlu'nun bu soğuk kış günü böylesi bir hizmet sunması bizler için büyük jest. Kendisini seviyor, hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Başkanımıza desteğimiz hep sürecek" demesi üzerine çok sayıda vatandaş da "Allah razı olsun başkanımızdan. Sağolsun, çok memnunuz" diyerek destek mesajları verdi.

Halkımızın yanındayız

Sıcak çorba uygulamasının aralıksız devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Üretici, esnaf ve vatandaşlarımızın her daim yanında olduk, hep de olacağız. Soğuk kış günlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sıcak çorba uygulamamız aralıksız sürecek. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun" dedi.