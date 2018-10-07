Aydın'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
07 Ekim 2018 Pazar 12:19

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, yaşı küçük 2 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan K.B, gözaltına alındı.  

Narkotik köpeği "Mişa"nın da desteğiyle evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #uyuşturucu #aydın
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