Aydın'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaşı küçük 2 kişiye uyuşturucu satarken yakalanan K.B, gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Mişa"nın da desteğiyle evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.