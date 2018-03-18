Aydın'da yangın

Aydın'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 7 kişi ambulansla çeşitli hastanelere götürüldü.



Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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