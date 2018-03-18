Aydın'da yangın

Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kaynak: AA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 7 kişi ambulansla çeşitli hastanelere götürüldü.
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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