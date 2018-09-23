Aydın'daki fabrikada korkutan yangın

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangında, 5 ton yem yandı

Aydın'daki fabrikada korkutan yangın
23 Eylül 2018 Pazar 11:44

Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen yem fabrikasında dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya Kuyucak ve Nazilli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatte alevleri söndürürken, 5 ton yem yandı.

Yangının, sıcak yemlerin toplandığı zemin katta bulunan yem soğutma kazanından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. Fabrikadaki yangın söndürme tertibatının devreye girmesi sayesinde yangının çok daha fazla büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #yem #fabrika #yangın
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