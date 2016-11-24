Aydın'daki genelevde yangın çıktı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'daki genelevde sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenen 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'daki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren genelevdeki 2 numaralı evde, bugün saat 04.40'ta yangın çıktı. Genelevin sahibi Seyfettin Vardar, eşi 64 yaşındaki Hanım Dudu Vardar, 66 yaşındaki Semra Ç. ile genelevde hizmetli olarak yeni işe başladığı öğrenilen görevli Murat Kaplan, gece yarısından sonra, üst kattaki odada uyudu.



Bir süre sonra evden yükselen dumanı görenler, yangını itfaiye ve polise bildirdi. Bu arada genelevdeki diğer kişiler, yanan odada bulunanları uyandırıp dışarı çıkardı. İhbar üzerine geneleve gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.



Yoğun dumana maruz kalanlar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan sağlık durumu ağır olan Hanım Dudu Vardar, kurtarılamayarak öldü. Yapılan ilk incelemede yangının mutfaktan başladığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.