Aydın'ın Söke ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı intihar etti

Aydın'ın Söke ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Köprüalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk (63), otomobilinde kendisine ait tabancayla başına ateş ederek intihar etti

Aydın'ın Söke ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı intihar etti
01 Kasım 2018 Perşembe 09:45

Olay, saat 19.00 sıralarında Karakaya Mahallesi Armutalan mevkiinde meydana geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Köprüalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, 09 JB 395 plakalı otomobilinde kendisine ait tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan çevredekiler otomobilin yanına geldiğinde Öztürk'ü kanlar içinde görerek durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Öztürk'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #söke #muhtar #dernek #başkanı
Önceki Haber
Brunson ile ilgili 124 sayfalık gerekçeli karar yazıldı
Sonraki Haber
Rahminde sargı bezi unutularak ölen kadının katillerine ceza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.