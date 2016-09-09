'MİLLİ PARK DOMUZLARI TOPLASIN'

Haber Kaynağı: DHA

Aydın'ın tarımla geçimini sağlayan 7 ilçesinde tarlalara zarar veren domuzlar sıkıntıya neden oldu. Çine, Söke, Koçarlı, Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar, Germencik ve Köşk ilçelerinde çiftçinin kabusu olan domuz sürüleri ile acil mücadele edilmesi gerektiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı şunları söyledi:"Binbir emek ile yetiştirilen ürünler özellikle geceleri tarım arazilerine inen domuzlar yüzünden talan olmaya başladı. Mısırdan, incire, zeytinden pamuğa, üzümden bostana kadar zarar görmeyen ürün kalmadı. Sayıları son yıllarda oldukça artan domuzlar sürüler halinde gezmeye başladı. Özellikle mısır tarlasında mısırları yemekle kalmıyor, ürünü yatırarak da büyük zarar veriyorlar. En çok üreyen hayvanların başında gelen domuzların avlanma süresi uzatılmadığı takdirde, Aydın'da tarımın en büyük sorunlarından biri domuzlar olacaktır. Domuz sorununun çözümü için acil eylem planı uygulanmalıdır."Domuzların çiftçiye büyük zararlar verdiğini söyleyen Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan da, "Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan çiftçinin her sezon yaşadığı domuz istilasının giderilmesi için bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Milli Park görevlilerinden domuzların toplanması talebimiz var" dedi.Tarlası zarar gören çiftçilerden Nevzat Karaaslan, domuzların avlanmasının yasak olduğunu belirterek, "Nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.