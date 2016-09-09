09 Eylül 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Aydınlı çiftçilerin domuz isyanı. Tarlalara zarar verdi

    Aydın'ın Yenipazar, Nazilli, Çine, Söke, Koçarlı, Köşk ve Germencik ilçelerinin dağlık alanlarında domuz sürülerinin dolaşması, özellikle mısır eken çiftçileri zor durumda bıraktı. Zararın büyük olduğunu söyleyen Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, "Aydın'da domuz sorununun çözülmesi için acil eylem planı uygulanmalıdır" dedi

    09 Eylül 2016 Cuma 15:14
    Aydınlı çiftçilerin domuz isyanı. Tarlalara zarar verdi
    Aydın'ın tarımla geçimini sağlayan 7 ilçesinde tarlalara zarar veren domuzlar sıkıntıya neden oldu. Çine, Söke, Koçarlı, Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar, Germencik ve Köşk ilçelerinde çiftçinin kabusu olan domuz sürüleri ile acil mücadele edilmesi gerektiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı şunları söyledi:

    "Binbir emek ile yetiştirilen ürünler özellikle geceleri tarım arazilerine inen domuzlar yüzünden talan olmaya başladı. Mısırdan, incire, zeytinden pamuğa, üzümden bostana kadar zarar görmeyen ürün kalmadı. Sayıları son yıllarda oldukça artan domuzlar sürüler halinde gezmeye başladı. Özellikle mısır tarlasında mısırları yemekle kalmıyor, ürünü yatırarak da büyük zarar veriyorlar. En çok üreyen hayvanların başında gelen domuzların avlanma süresi uzatılmadığı takdirde, Aydın'da tarımın en büyük sorunlarından biri domuzlar olacaktır. Domuz sorununun çözümü için acil eylem planı uygulanmalıdır."

    'MİLLİ PARK DOMUZLARI TOPLASIN'

    Domuzların çiftçiye büyük zararlar verdiğini söyleyen Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan da, "Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan çiftçinin her sezon yaşadığı domuz istilasının giderilmesi için bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Milli Park görevlilerinden domuzların toplanması talebimiz var" dedi.

    Tarlası zarar gören çiftçilerden Nevzat Karaaslan, domuzların avlanmasının yasak olduğunu belirterek, "Nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Domuz, Domuz Istila

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Riski 5 milyar lira
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Tarihi bir gün
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz