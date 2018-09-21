Aynı aileden 3 kişi kazada can verdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Aynı aileden 3 kişi kazada can verdi
21 Eylül 2018 Cuma 11:14

Dinar ilçesine bağlı Alparslan köyü mevkiindeki kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Çay ilçesinden Dinar yönüne seyreden Ganim Sonbahar'ın kullandığı 34 BF 2480 plakalı otomobil, Alparslan köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki ahırın kerpiç duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, oğlu Yusuf Can Sonbahar ile eşi Meliha Sonbahar olay yerinde, baldızı Güler Akkapılı ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ganim Sonbahar Dinar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sonbahar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #kaza #ölüm
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