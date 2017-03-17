Ayvacık'ta 50 kaçak yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar Köyü Kumbağ Limanı sahiline bu sabah operasyon düzenledi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Pakistan uyruklu 50 kaçağı yakaladı. Yakalananlar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.