Ayvacık'ta yine deprem oldu

Ayvacık'ta yine deprem oldu

Bir süredir depremlerle mücadele eden Ayvacık yine sallandı


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta üst üste sallanan Ayvacık'ta bugün de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Ayvacık'taki deprem saat 03.19'de gerçekleşti. Bu depremden sonra da en büyüğü 3.0 şiddetinde olan 7 deprem daha meydana geldi. Depremin, yerin 14.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği de verilen bilgiler arasında.


 

Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale deprem #ayvacık deprem #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.