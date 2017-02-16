Ayvacık'ta yine deprem oldu

Bir süredir depremlerle mücadele eden Ayvacık yine sallandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta üst üste sallanan Ayvacık'ta bugün de 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Ayvacık'taki deprem saat 03.19'de gerçekleşti. Bu depremden sonra da en büyüğü 3.0 şiddetinde olan 7 deprem daha meydana geldi. Depremin, yerin 14.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği de verilen bilgiler arasında.