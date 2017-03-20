Ayvacık yine sallandı

Çanakkale 'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 10.00'da Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinde hissedildi. Ayvacık ilçesinde sabah saat 07.21'de 3.5, saat 08.21'de ise 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.Çanakkale'de 6 Şubat'tan itibaren merkez üssü Ayvacık ve en büyüğü 5.3 olan çok sayıda devprem meydana geldi, Yukarıköy Köyü'ndekiler başta olmak üzere çok sayıda ev yıkıldı.