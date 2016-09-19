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    • Ayvacık'ta kaza: 1 ölü

    Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Hasa Yılmaz öldü

    19 Eylül 2016 Pazartesi 16:01
    Ayvacık'ta kaza: 1 ölü
    Kaza, dün Ayvacık'ta meydana geldi, Behramkale Köyü yönünden gelen Hasan Yılmaz yönetimindeki 17 PG 067 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Niyazi Bolel yönetimindeki 17 PL 025 plakalı hafif ticari araç  çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikleri kullanan Yılmaz, kaza yerinde öldü. Yılmaz'ın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Çanakkalenin, Ayvacık, İlçesinde, Karşı, Yönden

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