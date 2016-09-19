Kaza, dün Ayvacık'ta meydana geldi, Behramkale Köyü yönünden gelen Hasan Yılmaz yönetimindeki 17 PG 067 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Niyazi Bolel yönetimindeki 17 PL 025 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikleri kullanan Yılmaz, kaza yerinde öldü. Yılmaz'ın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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