Baba kız "yüksek lisans" için üniversite sıralarında

Manisa'da yaşayan lise öğretmeni Hasan Özbek, 29 yıl önce mezun olduğu üniversite sıralarında yüksek lisans yapma hayalini, ısrarı üzerine kızıyla birlikte gerçekleştirdi

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine Öğretmeni olan 50 yaşındaki Özbek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Bölümü mezunu kızı 25 yaşındaki Tuba Özbek'in isteği üzerine, yüksek lisans yapmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) başvurdu.



Sınava birlikte hazırlanan baba ve kızı, barajı aştıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde yüksek lisans yapmak için başvuruda bulundu. Önce yabancı dil sınavını, daha sonra ise mülakat sınavını başarıyla geçen baba kız, yüksek lisans yapmaya başladı.



Baba ve kızı birlikte ders çalışıp, okula birlikte gidiyorlar.



Hasan Özbek, kızının 2 yıl önce üniversiteyi bitirdiğini ve özel sektörde çalıştığını, yüksek lisans yapmaya niyetlendiğini anlattı.



Kızının, "Baba sen de gelsene, birlikte yüksek lisans yapalım" dediğini ifade eden Özbek, "(Kızım beni bu yaştan sonra uğraştırma. Benim yaşım, başım geçmiş. Ben anlamam yüksek lisanstan) dedim. Bana, 'Baba sen yapabilirsin, başarırsın' demesi benim için anahtar kelime oldu. Hemen o akşam ALES'e başvurdum. Sınava 3 haftalık bir süre vardı. Birlikte çalıştık ve barajı geçtik. Sınavı geçtikten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesine yüksek lisans yapmak için müracaat ettik. Üniversitenin dil sınavı varmış. Bu yaştan sonra dil sınavına da girdik. Başarılı olduktan sonra ise girdiğimiz mülakatı kazandık." dedi.



Hem hayalini, hem kızının isteğini gerçekleştirdi



Üniversiteden 1988 yılında mezun olduktan sonra böyle bir hayalinin olduğunu, fakat imkansızlık nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirten Hasan Özbek, şöyle konuştu:



"İnsanın kendi evladıyla tekrar üniversite sıralarında ilim tahsil ediyor olması gerçekten çok güzel bir duygu. Hem hayalimi hem de kızımın isteğini gerçekleştirdim. Kızımla beraber gelmemiz, hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler arasında çok farklı duygular yaşanmasına neden oldu. Öğrenenler bizi tebrik etti. Bazı öğrenciler de şaşkınlığını dile getirerek, 'Keşke ben de babamla okuyabilsem' gibi serzenişte bulunanlar dahi oldu."



"Hedefim babam ile birlikte doktora yapmak"



Tuba Özbek ise babasının kendisine lisans öğrenimi boyunca yüksek lisans ve doktora yapması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu, kendisinin de babasının sözünü dinlediğini anlattı.



Babasının tavsiyesini hedef olarak belirlediğini dile getiren Özbek, "Yıllar önce babamın böyle bir hayalinin olduğunu duymuştum. Ben de babamın hayalini gerçekleştirmek için onu ikna ettim. 'Bunu birlikte gerçekleştirmeliyiz' diye düşündüm. Bu şekilde başladık. Güzel oldu. Derslerimize birlikte gelip gidiyoruz. Haftanın 3 günü derslere birlikte giriyoruz. Baba kız olduğumuzu ilk duyan öğretim görevlisi hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız şaşırıyor. Herkesten olumlu tepkiler aldık. Çok güzel bir duygu. Hedefim babam ile doktora yapmak." ifadelerini kullandı.





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