Baba-oğul tartışması ölümle bitti!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Hilmi Uslu (18), tartıştığı babası Ertuğrul Uslu (37) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Gündelik işlerde çalışan 37 yaşındaki Ertuğrul Uslu ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu 18 yaşındaki Hilmi Uslu arasında, bugün saat 03.00 sıralarında Çaylı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belinlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Ertuğrul Uslu, eşi ve kızının gözlerini önünde bekar olan oğlu Hilmi Uslu'ya av tüfeğiyle bir el ateş edip, göğsünden yaraladı. Eşi, durumu polise ve 112 Acil Servise bildirdi. Sağlık ekipleri Hilmi Uslu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hilmi Uslu, durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların çabalarına rağmen Uslu yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından baba Ertuğrul Uslu'yu gözaltına aldı. Ertuğrul Uslu'nun eşi ve kızının, polise verdikleri ilk ifadelerinde ölen Hilmi Uslu'nun tartışma sırasında babasına bıçak çektiğini söyledikleri öğrenildi. Ertuğrul Uslu'nun Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.