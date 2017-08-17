'Babadağ'da kuralsızlığa geri dönüldü' eleştirisi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da 2011 yılından bu yana uygulanan ve ölümlü kazaların önlenmesinde önemli rol oynayan 'Fethiye Babadağ Yamaç Paraşütü Uçuş Yönergesi'nin iptal edildiğini söyleyen Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Semih Sayır, "Babadağ'da kuralsızlığa geri dönüldü" dedi

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da, ölümlü yamaç paraşütü kazalarının önüne geçilmesi için 2011 yılında 'Fethiye Babadağ Yamaç Paraşütü Uçuş Yönergesi' hazırlandı. Türk Hava Kurumu (THK), yamaç paraşütü şirketi temsilcileri ve yamaç paraşütü pilotlarının ortak görüşüyle hazırlanan yönerge, uçuş faaliyetlerini yeniden düzenleyerek Babadağ'da kuralsızlığın önüne geçti. Özellikle ticari tandem (ikili) atlayış yapan pilotların uçuş kurallarını düzenleyen yönerge, kötü hava koşullarında paraşütlerin Babadağ'dan havalanmasını engelledi. Kasksız, sertifikasız ve sigortasız uçuşları yasaklayan yönerge, pilotların günlük uçuş sayısını da 5 ile sınırladı.



ÖLÜMLÜ KAZALAR SIFIRA İNDİ



Yönerge kapsamında Babadağ'da konuşlanan görevliler, uçuşları denetleyerek, kurallara uymayan pilotlar hakkında rapor tuttu. Bu uygulamanın ardından yamaç paraşütü kazalarında büyük düşüş kaydedildi. İkili atlayışlarda ölümlü kazalar sıfıra inerken, günlük uçuş sayısının sınırlandırması Babadağ'ın zirvesindeki 1700, 1800 ve 1900 metre pistlerinde telaş ve kargaşayı önledi. Ancak yönergenin geçen 11 Ocak'ta Fethiye Sportif Turizm Kurulu tarafından iptal edildiği öne sürüldü. Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Semih Sayır, yaklaşık 200 pilotun ticari uçuş yaptığı Babadağ'da, birçok pilotun yönerge kurallarına uymaya devam ettiğini, ancak bazı pilotların ihlallerini tespit ettiklerini kaydetti. Kuralların uçuş güvenliğini arttırdığını ve bilimsel verilere dayanılarak belirlendiğini vurgulayan Sayır, "Şu ana kadar bazı pilotların kask kullanmadığını, uçuş ayakkabısı giymediğini tespit ettik. İniş alanları düzenlenmediği için, yürüyüş yapan tatilcilere çarpan pilotlarımız oluyor. En önemlisi uçuş sayısının sınırlandırılmasıydı. Otobüs şoförlerinde olduğunu gibi, bir insanın dikkatinin belli bir süre çalıştıktan sonra yorgunluk nedeniyle azalması, bilimsel testlerle sabittir. Bu nedenle Babadağ'da pilotların günde en fazla 5 uçuş yapabileceği ön görülmüştür. Geçmiş yıllarda bu sayının üzerine çıkan pilotlar ciddi kazalara neden olmuştur. Arkadaşlar yorgun çıkıp gerekli kontrolleri yapmadığı için ağır sonuçlar meydana geldi. Biz şuanda kooperatif olarak kendi kendimizi denetliyoruz. Ancak yaptırımımız yok. Tespit ettiğimiz ihlaller oldu. Babadağ'da kuralsızlığa geri dönüldü. Bu duruma acil bir çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi.



'KURALLARI İHLAL EDENLER CEZA ALMIYOR'



Yeni kurulan Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun yasal olarak uçuş güvenliğini düzenleyebilecek kurum olduğunu aktaran Sayır, "Biz de pilotlar arasından bir kurul oluşturarak, eski yönergenin eksiklerini de kapatıp bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu federasyona ve diğer birimlere ileteceğiz. Zorunlulukları yok, ama umarım bu rapordan istifade ederler. Kuralları ihlal eden sporcular şuan herhangi bir ceza almıyor. Ancak bunların lisanslarının dondurulması, uçuşlarının kısıtlanması gerekiyor. Bu yetkiler şu an kaymakamlık ve valilikte var. Yalnızca 'Şu suçu işleyenin cezası şudur' demeleri gerekiyor" diye konuştu.





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