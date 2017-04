Babadağ yeni sezona hazır

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ'da, turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin bin 700 metre rakımdaki pistinden yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile uçuş yapan AA muhabiri, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını ve gökyüzünde süzülen paraşütleri görüntüledi.



Gökyüzünde açıklamalarda bulunan yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat, sezonun bin 700 metre pistinden ilk uçuşların başladığını, yeni sezondan beklentilerin geçen yıla göre çok yüksek olduğunu söyledi.



Havaların çok güzel ve uçuşa uygun olduğunu anlatan Arat, şöyle konuştu:



"Gökyüzünde her türlü aktiviteyi yapabiliyoruz. Daha önce evlilik teklifleri yapıldı. Doğum günü kutluyoruz. Yemek yemek isteyenler de oluyor. Onlar da karınlarını gökyüzünde doyuruyor. Burası manzara olarak dünyanın bir numaralı uçuş merkezi. Buraya insanları uçmak için davet ediyoruz. Sadece uçuşa da değil. Gelin burada bir hafta tatil yapın. Kendiniz de göreceksiniz. Bağımlılık yapacak."



Babadağ'da yıl boyunca uçuş yapılabildiğini hatırlatan Arat, uçuşun ardından turistlerin denize girip güneşlenebildiğini, bundan dolayı birçok ülkeden turistin yamaç paraşütü için öncelikle Babadağ'ı tercih ettiğini ifade etti.



"Babadağ, Ölüdeniz ve doğal manzarasıyla muhteşem bir güzelliğe sahip"



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'da 2015'te 121 bin 500 atlayış gerçekleştirildiğini, tüm olumsuzluklara rağmen geçin yılki sayının ise 95 bin olduğunu bildirdi.



Babadağ'da 2017 sezonu hazırlıklarının tamamlandığını belirten Arıcan, "Babadağ, Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi. Avrupa'da bin 900 metre yüksekliğe çıkarak denizin üzerine atlanan tek yer. Babadağ, Ölüdeniz ve doğal manzarasıyla muhteşem bir güzelliğe sahip. Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. 2017 sezonunun da bölgemiz ve ülkemiz adına güzel geçmesini temenni ediyorum." dedi.



Arıcan, Babadağ'da 2019 sezonunda açılması planlanan teleferik ve pistlerdeki sosyal tesisler sayesinde yerli ve yabancı turistlerin muhteşem bir manzarayla karşılaşacağını ifade etti.



Babadağ'a ulaşımı daha da kolaylaştırıp eşsiz manzarasıyla burayı dünyaya tanıtıp daha çok turist gelmesi için çaba harcadıklarına işaret eden Arıcan, "Fethiyemizi ve Babadağ'ı markalaştıracağız. Babadağ için 'dünyaya açılan pencere' ifadesini kullanıyoruz. Yapılacak teleferik ile Dalaman Havalimanı'na gelen yaklaşık 1,5 milyon turistin yüzde 50'sinin Babadağ'a çıkacağını düşünüyoruz. Babadağ'da atlayan turist sayısının 120 binden 150-200 binlere çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.





"Bu sezonun daha iyi geçeceğini umut ediyoruz"



Geçen sezonun kötü olmasının birçok pilotu ve firmayı olumsuz etkilediğini belirten Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız ise şunları kaydetti:



"Bu sezonun daha iyi geçeceğini umut ediyoruz. Geçen sezondan kötü olacağını kesinlikle düşünmüyoruz. Yamaç paraşütü, sektörel anlamda bölgemize büyük katkı sağlayacaktır. Sezonumuz açıldı. Havalar çok güzel ve gökyüzü paraşütlerimizle rengarenk. Herkesi uçmaya bekliyoruz. Buraya dünyanın bütün ülkelerinden uçmak için geliyorlar. Özellikle Asya'dan gelenler çok fazla. Geçen sene yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Asya düşüş gösterdi. Şu anda ise her şey yolunda. Bu olumlu tablo da onları yavaş yavaş buraya çekecek. Gelmeye de başladılar. Umut ediyorum ki bu yıl çok fazla turist buraya gelecek."



Yıldız, dünyada yapılması gereken 100 şey listesinde yer alan maddelerden bir tanesinin "Yamaç paraşütüyle uçmak" olduğunu, bu aktivitenin de dünyada en güzel Ölüdeniz'de yapıldığını vurguladı.



Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmayanlar için "Çok şey kaybediyorlar" değerlendirmesinde bulunan Yıldız, "Kimse korkmasın. Oldukça güvenli. Deneyimli pilotlarımız sayesinde gökyüzünde güvenli bir şekilde süzülecekler." dedi.



Babadağ'dan ilk kez uçan ve gökyüzünde Ölüdeniz'i fotoğraflayan Özgür Çiftçi, Ölüdeniz'in dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu, herkesin hayatında bir kez de olsa Babadağ'dan uçması gerektiğini ifade etti.



Babadağ



Macera arayan yerli ve yabancı turistler, Babadağ'ın bin 200, bin 700, bin 800 ve bin 900 metre rakımdaki pistlerinden uçuş yapıp eşsiz güzellikteki Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Yamaç paraşütü pilotlarının gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte ziyaretçilere unutamayacakları heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.