Babasını bulana 10 bin TL vereceğini söylemişti. Acı haber geldi!

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde, 2 ay önce kaybolan çiftçinin cesedi bulundu

Denizli 'nin Acıpayam İlçesi'nde, 2 ay önce kaybolan çiftçi 75 yaşındaki Ömer Şeşen'in cesedi, bir çoban tarafından uçurumun dibinde bulundu.

Tavas İlçesi Nikfer Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Ömer Şeşen, 25 Ocak'ta arkadaşını ziyaret için gittiği Acıpayam İlçesi'nin Olukbaşı Mahallesi'nde kayboldu. Aradan geçen 2 ay boyunca Ömer Şeşen'den bir iz bulunamadı. Bölgede AFAD ekipleri de çalışma yaptı ancak aramalar sonuçsuz kaldı. Jandarma Şeşen'i arama çalışmalarına devam ederken bölgeden dün acı haber geldi. Olukbaşı Mahallesi yakınlarında bulunan Ayı Uçan Mevkii'ndeki uçurumun altında hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından Şeşen'in cesedi bulundu. Çobanın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Ardınan Şeşen'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Şeşen'in uzun süre önce uçurumdan düşerek öldüğü sanılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.35 yaşındaki İsmail Şeşen, bir süre önce, babasını bulana ve bulunmasına yardımcı olana 10 bin lira ödül vereceğini açıklamıştı. İsmail Şeşen, acı haberle gözyaşı döktü.