Babasının fabrikasını ateşe verdiği ileri sürülen genç, serbest bırakıldı

DENİZLİ'de babasına ait yatak yayı üretim fabrikasını benzin dökerek ateşe verip, cep telefonundan canlı yayınla izlettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki T.E., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Fabrikadaki, zarar ise gündüz ortaya çıktı

Babasına Hayri E. ile ailevi sebepler nedeniyle tartışan T.E., dün saat 22.00 sırlarında, elinde pompalı av tüfeğiyle babasına ait Merkezefendi İlçesi, Hacıüyüplü Mahallesi'ndeki Atıl Yatak Yayı Üretim Fabrikası'na geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren T.E., iddiaya göre, benzin döküp, fabrikayı ateşe verdi. E.T., bu sırada kendisini farkedip, engel olmak isteyen yandaki fabrikanın bekçisini de elindeki tüfekle havaya ateş ederek, korkutup yanına yaklaştırmadı.



YANGINI BABASINA İZLETTİ



T.E, daha sonra fabrikanın alev alev yanışını, babasına cep telefonundan canlı olarak izletti. Baba Hayri E.'nin ihbarı üzerine gelen polis, T.E.'yi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri de su sıkarak alevlere müdahale etti. Tüm fabrikayı saran alevler 3 saatte güçlükle söndürülürken, fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.E., işlemlerin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Olayın ardından yanan fabrikayı gezen AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, işadamı Hayri E.'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Harabeye dönen fabrikadaki, zarar ise gündüz gözüyle net şekilde ortaya çıktı.

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