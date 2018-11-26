Babasıyla tartıştı, intihar etti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Feyzullah A. (19), ailesiyle yaşadığı evin mutfağında, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi

Babasıyla tartıştı, intihar etti!
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:16

Merkezefendi'ye bağlı Saraylar Mahallesi 1527 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Feyzullah A., iddiaya göre, dün akşam babasıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Feyzullah A., aile fertleri uyuduktan sonra mutfakta tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Bu sabah uyanınca mutfağa giren aile fertleri, oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Feyzullah A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Feyzullah A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #intihar #tekstil işçisi intihar
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