Bacağını koparan kütüklerle çalışıp halterde şampiyon oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 4 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken tomruk düşen sol bacağı diz hizasından kesilince çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kalan Hakan Dağ (32), hayata küsmeyip bu kez haltere merak sardı. Dağ, tomruklarla çalışarak geçen Mart ayında Konya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 115 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu

Acıpayam ilçesinde daha önce yağlı güreş sporcusu olan Hakan Dağ'ın hayatı, 4 yıl önce ormanda mevsimlik işçi olarak çalışırken geçirdiği iş kazasıyla alt üst oldu. Ormanda çalışırken üzerine kamyondan tomruk düşen, evli olan Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan sol bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği güreş sporunu da bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Hakan Dağ, güreş yapamayınca, hayata küsmedi, halter sporuna merak sardı.

ORMANDA KÜTÜKLERLE ANTRENMAN YAPTI

Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan da kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu. Bu azmini gören Acıpayam ilçesinde spor salonu sahibi Uğur Tekin, halterde yüksek dereceler alması için Dağ'ı cçalıştırmaya başladı. Dağ'ın salonunda ücretsiz antrenman yapmasına olanak sağlayan Tekin, halter antrenörü de oldu. Salonda antrenörü Tekin ile birlikte sıkı bir çalışma yapan Dağ, geçen Mart ayında Konya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 115 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Dağ'ın hedefi, milli formayı giyip, Türkiye'yi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmek.

Eşiyle birlikte bodrum katta 1 odalı evde yaşayan Hakan Dağ, geçimini Ramazan ayı nedeniyle davul çalan arkadaşlarını taşıdığı ATV aracını kullanırken, vatandaşların verdiği bahşişi harçlık yapıyor. Eşinin çalıştığı tekstil atölyesinden aldığı 1200 lira maaşla 150 lira olan ev kirasını da ödeyen Dağ çifti, geri kalan parayla geçinmeye çalışıyor. Protez bacağı nedeniyle iş bulamayan, başvurduğu yerlerden de ret cevabı alan Dağ, düzenli bir iş istiyor.

Hakan Dağ, bacağını kaybettiği için hayata küsmediğini, halter sporunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bacağımı kaybetmeden önce güreş yapıyordum. 15'e yakın madalyam var ama artık onlar hatıra olarak kaldı. Güreş yapamayınca haltere merak sardım. Bana Uğur Hocam dışında kimse destek vermedi. Destek istemek için başkanlardan kaymakamlara kadar bir çok kişiyle görüştüm, bana para yardımı yapmak istediler. Sağolsunlar ama benim paraya değil düzenli bir işe ve desteğe ihtiyacım var. Bazen 150 lira olan ev kiramızı bile ödeyemiyorum. Eşimin aldığı maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Bacağımı kaybetmeme rağmen Acıpayam'a madalya getirdim" dedi.

Antrenör Uğur Tekin ise Dağ'ın başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Bacağını kaybedince güreşemeyeceği için haltere merak sarmış. Ormanda kütüklerle çalıştığını duydum bende salonumda çalışmasını istedim. Hedefimiz Hakan'ın milli formayı giymesi" diye konuştu.