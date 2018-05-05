Bağ evinde intihar etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ceylan D. (35), atıl haldeki bir bağ evinde kendini tavana asarak intihar etti

Bağ evinde intihar etti
05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahçesinden dönen bir çiftçi, kullanılmayan bir bağ evinde tavana asılı bir kadın olduğunu fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin Mesudiye Mahallesi'nde oturan Ceylan D.'ye ait olduğu saptandı. 3 günden beri evine gitmediği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ceylan D.'nin, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi.

Ceylan D.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #aydın intihar
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