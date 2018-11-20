Bahçesinden patlamamış top mermisi çıktı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişi, bahçesindeki toprağı ekim için işlediği sırada patlamamış top mermisi buldu

Alınan bilgiye göre, Yunuslar köyünde yaşayan Abdullah Arlı, bahçesindeki toprağı bellediği sırada sert bir cisimle karşılaştı. Cismin etrafındaki toprağı temizleyen Arlı, top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki patlamamış top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi için muhafaza altına aldı. Merminin yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.