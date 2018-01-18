Balkondan düşen fırından son anda kurtuldu!

Aydın'da fırtına nedeniyle bir fırın balkondan düştü. Yoldan geçen bir kişi ise fırından son anda kurtuldu

Fırtınanın etkili olduğu illerden biri de Aydın oldu. Fırtına nedeniyle balkondan düşen bir fırın ise kameralara yansıdı.



Olay Aydın'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın 3. katının balkonunda bulunan fırın, fırtına nedeniyle balkondan düştü.



O sırada yoldan geçen bir vatandaş, üzerine gelen karton parçalarından kaçarken tesadüfen fırından da kurtulmuş oldu. Fırın düştükten sonra sesini duyup geriye bakan vatandaşın yaşadığı şok kameraya yansıdı. Yoluna devam eden vatandaşın sürekli dönüp dönüp arkasına bakması ise dikkat çekti.



Olayın görüntüsü ise binanı alt katından bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.