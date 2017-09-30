Bandırma'da 3 kişiyi başından vurarak öldürdüler!

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde üç kişi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay Bandırma'nın Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan Çöplük yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde bir çevre sakini park halindeki aracı farkederek aracın yanına gitti. Aracın kapılarının açık olduğunu gören kişi, otomobilin yanına gidince iki kişiyi araçta bir kişiyi de yerde kanlar içinde buldu.



Mahalle sakini olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Yapılan kimlik incelemesinde ölenlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven olduğu belirlendi. Cesetler aileler tarafından da teşhis edilirken, polis olayı çözmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



CİNAYETTE KULLANILAN TABANCALAR BULUNDU



Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dün Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin'in tabanca ile öldürülmesinin ardından, jandarma ve polisin ortaklaşa sürdürdüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A.'nın sorguları devam ediyor.



Suçlarını kabul ettikleri öne sürülen şüphelilerin, silah satmak için buluştukları Demir, Güven ve Küçükşahin ile bozuk olan bir tabanca yüzünden tartıştılarını bu nedenle, önce sürücü koltuğunun yanında oturan Sinan Demir'i, ardından ise kaçmaya çalışan Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin'i öldürdüklerini söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin cinayet sonrası denize attıkları 3 tabanca ise güvenlik güçleri tarafından çıkartılıp emanete alındı. Olayla ilgli soruşturma devam ediyor.