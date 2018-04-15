Barınaktaki sokak köpeklerini gezdirdiler

Bodrum'da geçen hafta kurulan Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği tarafından 'Hadi Beni Gezdir Biraz' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, barınaktaki sokak köpeklerinin bakımları yapılıp, gezdirildi

Bodrum'da çevresinde sokak hayvanlarına ve Turgutreis Geçici Bakımevi'ne gönüllü olarak verdiği destek ile tanınan evli ve iki çocuk annesi Hikmet Yıldız (68) öncülüğünde sokak hayvanları yararına kurulan Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Barınakta tedavi ve bakım gören sokak hayvanları için 'Hadi Beni Gezdir Biraz' sloganı ile düzenlenen etkinliğe, dernek üyelerinin de aralarında bulunduğu 60 hayvansever katıldı. Etkinlik kapsamında gönüllüler, barınaktaki sokak köpeklerinin bakımlarını yapıp, köpekleri 2 saat boyunca gezdirdi.



Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, "Sokak hayvanları ve barınakta bakıma muhtaç hayvanlar için yeni bir dernek kurduk. Bu derneğe yerli ve yabancı dostlarımız büyük destek verdi. Şimdi yerel yönetim ile birlikte hareket ederek sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin daha modern ve iyi bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Bugünden itibaren 2-3 haftada bir barınakta tedavi gören ve sevgiye şefkate ihtiyacı olan sokak köpeklerimizi gönüllülerimiz bir araya gelerek gezdirecekler. Katılımın önümüzdeki günlerde daha fazla olacağına inanıyoruz" dedi.



Dernek üyelerinden İsveçli Pia Lundberg Aydoğan da "Evlenip, Bodrum'a yerleştiğimden bu yana sokak hayvanları için elimden gelen yardımı yapıyorum. Buradaki birçok Avrupalı dostumuz da bize destek veriyor. Hikmet Hanım'ın kurduğu dernekte gönüllü olarak çalışıyoruz. Bu canlar hepimizin. Bir lokma ekmek, bir avuç sevgiyi esirgemememiz gerekir" dedi.







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