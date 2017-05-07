Barolar arası ortak çalışma

İZMİR Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun davetiyle Aydın Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Sertifikalı Aile İçi Şiddetle Mücadele Semineri"ne katıldı

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Seyide Uludağ’ın da katıldığı çalışmaya konuşmacı olarak katılan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nde görevli avukatlar, Tuğçe Denizer, Seda Banu Akyüz, Seda Gürer ve Ebru Puğ, Toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri, şiddet ve şiddet türleri, 6284 sayılı yasa, CEDAW Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi sunumlarını gerçekleştirdi. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, yapılan eğitimin, avukatın topluma olan borcuyla ilgili bir eğitim olduğunu ifade ederek, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı. “Kadın hakları konusunda başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren İzmir Barosu’yla çalışmaktan büyük keyif duyuyoruz. Biz avukatlar olarak her zaman bu işin öncülüğünü yapmak zorundayız" dedi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyide Uludağ da kadına yönelik şiddet davalarında ülke çapında olumlu sonuçlar alabilmek için barolar arası ortak çalışmanın önemine değindi.







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