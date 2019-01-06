Baş ağrısı diye gittiği hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özgül Sevimli (44), yaşamını yitirdi
Sultanhisar'a 1 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulunan zeytinliğine dün yakınlarıyla birlikte giden 2 çocuk annesi Özgül Sevimli, şiddetli baş ağrısı çekince, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada beyin kanaması teşhisi konulan Sevimli, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sevimli, doktorların müdahalesine karşın bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sevimli'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.