Başına dayadığı tabanca ile intihar etti!

Turgutlu'nun kırsal Musacalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Emin Akcan'ın evinden, bugün saat 06.30 sıralarında, bir el silah sesi duyuldu. Silah sesi üzerine eve koşan yakınları Akcan'ın kanlar içinde bulup, 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen Akcan'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Akcan'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.