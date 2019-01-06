Başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında, Nevzat A.'nın (27) başına poşet geçirilmiş haldeki cesedi bulundu. Yanında bulunan tüpten çakmak gazı soluduğu sanılan Nevzat A.'nın cesedinin donmuş olmasından akşam saatlerinde yaşamı yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi

Başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu
06 Ocak 2019 Pazar 15:19

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çamlık Mesireliği Hayvanat Bahçesi arkasındaki ormanlık alana top oynamaya gidenler, yerde başına poşet geçirilmiş erkek cesedi ile karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yarası bulunmayan kişinin, yanında bir de çakmak gazı dolum tüpü buldu. Polis, çakmak gazı soluyarak yaşamını yitirdiği sanılan gencin, cesedinin donmuş olması nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirmiş olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için  Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin Nevzat A.'ya ait olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
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