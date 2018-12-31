Başkan Çerçioğlu Karpuzlu pazarında

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu'da vatandaşlarla buluşup pazar ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Çerçioğlu'nu karşılayan Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, CHP Karpuzlu İlçe Başkanı Turgay Yağmur, Demokrat Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Hasan Akçay ve İYİ Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Veysel Kalfa, başkan Çerçioğlu'na önümüzdeki süreçte de tam destek vereceklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu kendisini karşılayan ve hem kendisine hem de Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'a tam destek vereceğini açıklayan ilçe başkanlarına teşekkür edip "Gördüğünüz gibi burada partiler üstüyüz. Evet bir siyasi parti çatısı altından seçiliyoruz, fakat yerel yöneticilerin bir partisi olmaz. Yerel yöneticiler olarak seçildikten sonra da birinci önceliğimiz, hangi siyasi görüşten olursak olalım, Aydın'a hizmet etmek. Bugün Karpuzlu ilçemizi ziyarete geldik. Tabii ki bu birliktelik sözde kalmayacak. Tüm siyasi partilerin meclis üyeleriyle beraber, hep birlikte Karpuzlumuzu hak ettiği noktaya daha fazlasıyla getireceğiz" dedi.

Birlikte hizmet ediyoruz

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Karpuzlu'ya yaptığı altyapı ile otogar, sosyal tesis, havuz ve yol gibi yatırımları hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Karpuzlu'yu ilçe başkanlarımızın desteğiyle bu noktaya getirdik, Karpuzlu'ya 40 yıldır almadığı hizmeti yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan "Başkan Çerçioğlu'nun ilçemize yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ediyoruz. Hep beraber hizmet vermek için bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde de hep beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullanırken, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hasan Akçay da "Var gücümüzle Özlem Hanım'ı destekliyoruz. Karpuzlu'ya geldiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Veysel Kalfa da başkan Çerçioğlu'na her türlü desteği vereceklerini ifade etti.