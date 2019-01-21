Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'yı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarı dolaşarak pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu'na pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu'na pazarda tezgah açan kadın üreticiler her hafta pazarı ziyaret edip kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'yla sohbet edip, kendilerine doğal ürünlere ulaşabildikleri bir pazar kazandırdığı ve yerli üreticiyi desteklediği için çok mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki yerel seçimde de desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların isteklerini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı da çekildi.

Söke ve Kuyucak'a teknolojik seralar

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni hazırlanan ve yürürlüğe giren 1/25.000 nazım imar planıyla Söke ve Kuyucak teknolojik seraların tarımsal üretim yaptığı merkezler oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından seracılık alanında da Aydın'ı Türkiye sıralamasında ilk sıraya çıkarmak amacıyla hazırlanan plana göre Söke ve Kuyucak'ta toplam 390 hektarlık alan sera alanı olarak ayrıldı. Bu alanlarda ileri teknolojiyle üretim yapacak tesislere öncelik verilecek. Sera için ayrılan bu alanlarda toprak kullanımına dayalı geleneksel seraların yanı sıra teknolojik seralar ve bu seralarda üretilen ürünlerin depolanmasına ve işlenmesine yönelik tarımsal amaçlı yapılar yer alabilecek.

Destek verilecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da teknolojik seralar desteklenecek ve bu tesislere öncelik verilecek. Geleneksel üretim metotlarının yanında teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı yeni nesil seraların dünyada yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tarımsal üretim metotları da değişiyor. Tarımsal üretimde yapay zekanın, insansız hava araçlarının ve daha birçok teknolojik yeniliğin yoğun olarak kullanılmaya başlanacağı bir sürece giriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin önünü açmak için imar planımızı hazırlayıp bu üretim metotlarıyla üretim yapmak isteyen üreticilerin ihtiyaç duyacağı alanları imar planımıza işaretledik. Ayrıca üreticilerimizi teknolojik seralar konusunda da destekleyeceğiz. Aydın'ı bu seralarla tarımsal üretimde daha üst seviyelere çıkarmayı istiyoruz" diye konuştu.