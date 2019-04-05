Başkan Osman Zolan mazbatasını aldı

Yeniden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Osman Zolan, mazbatasını Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan aldı. Seçim sonuçlarının yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu andan itibaren 1 milyon 27 bin vatandaşımızın Büyükşehir Belediye Başkanıyım" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oy sayımlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan törenle aldı. Törene, Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, meclis üyeleri, parti yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Cemil Sipahi'den mazbatasını alan Başkan Osman Zolan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir demokrasi şöleni yaşandığını ve milletin iradesinin ortaya çıktığını söyledi.

Yeniden bismillah diyoruz

Yoğun bir seçim kampanyasının yaşandığını anlatan Başkan Osman Zolan, "Zaten biz her zaman vatandaşlarımızın yanındaydık. Bizim duruşumuz, yürüyüşümüz ortada. Vatandaşımız bizlere güven noktasında bir iradeyi ortaya koydu. Millet iradesinin üstünde herhangi bir irade yoktur. Millet ne derse hepimiz ona uymak durumundayız. Milletimiz sandıkta son sözünü söyledi" dedi.

Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bu bizim için yeni bir başlangıç, yeniden 'bismillah' diyoruz. Denizlimize hizmet etme noktasında, tüm vatandaşlarımızla el ele yine aynı şekilde hiç ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayarak güzellikler yapmayı Allah'ım bize nasip etsin. Bu yürüyüşte her zaman yanımda olan teşkilatımıza, vatandaşlarımıza, dostlarımıza, aileme, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum."

Ortak paydamız, ortak sevdamız Denizli

Milletin söylediği sözü alıp başlarına taç ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Ben bu andan itibaren Denizlimizde yaşayan 1 milyon 27 bin vatandaşımızın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Tüm Denizlimize bugüne kadar olduğu gibi hiç ayrım yapmaksızın yine herkesi kucaklayarak olması gereken ve beklenen işleri birlikte yapacağız. Meclis üyelerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla hep beraber inşallah yine yürüyüşümüz devam edecek. Bizim ortak paydamız, ortak sevdamız Denizli. Denizli'nin menfaati neredeyse biz orada olmaya devam edeceğiz. Denizli'nin menfaatinin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Bizim bunun dışında hedefimiz yok" dedi.

Gönül belediyeciliğine devam

Milletin kendisini onurlandırdığını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Almış olduğumuz bu görevle Denizlimizin menfaati noktasında koşmayı sürdüreceğiz. Denizlimizin talepleri yerine getirmek için gayret sarf edeceğiz. 365 gün vatandaşlarımızla birlikte gönül belediyeciliği noktasında yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Allah'ım Denizlimizin yolunu açık etsin. İnşallah Denizlimizin yarını bugünden daha güzel olsun" diye konuştu.

Başkan Zolan daha sonra tebrikleri kabul etti.